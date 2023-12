Glenn Browns bissiger Sinn für Farbe

× Erweitern Glenn Brown Foto: Hélène Binet / Courtesy Gagosian – Glenn Brown „Sex“, 2003

Glenn Brown Foto: Edgar Laguinia – Glenn Brown in seinem Studio, London, 2023

Wahrhaft ungewöhnliche Kunst, ein wahrhaft ungewöhnliches Buch. Hochwertig, limitiert und vor allem großartig. Der TASCHEN Verlag aus Köln präsentiert mit der nummerierten und signierten Collector’s Edition „Glenn Brown“ ein Muss für Kunstliebhaber*innen.

In seiner Kunst, Gemälde, Farbskulpturen und Zeichnungen, trifft Science-Fiction auf Alte Meister, barocke Pracht auf Aliens und vor allem Liebe zur Kunst(-geschichte) auf modernste Umsetzungen. Das prächtige Buch, selbst ein Designobjekt, erscheint dreisprachig, Deutsch, Englisch, Französisch und lässt Lesende ganz, ganz tief eintauchen in Strudel aus Farben und Formen. Ein Kunstbuch wie ein Rausch!

Über sich selbst verrät der gefeierte Maler: „Ich bin ein bisschen wie Dr. Frankenstein, der seine Gemälde aus Überresten und toten Teilen der Werke anderer Künstler zusammensetzt. Ich möchte ein Gefühl der Fremdheit erzeugen, indem ich Beispiele dafür zusammenbringe, wie die besten alten und neuen Künstler ihre persönliche Weltsicht dargestellt haben. Ich sehe dann ihre Welten aus unterschiedlichen oder schizophrenen Blickwinkeln, durch alle ihre Augen zugleich. Ihre Inspirationsquellen zeigen mir Dinge, die ich selbst normalerweise nicht sehen würde.“

Foto: www.taschen.com Glenn Brown Die XXL-Edition (Hardcover in einer Schlagkassette, 33 x 44 cm, 6,68 kg, 474 Seiten) ist auf 788 Exemplare limitiert

Das große Thema, das alle Werke verbindet, sei die Verwandlung, so der herausgebende Verlag. „Ein Bildmotiv mag aus einem altmeisterlichen Gemälde stammen, die Farbskala aus einem modernistischen Bild abgeleitet sein, die Stimmung durch einen Titel gesetzt werden, der einen Popsong zitiert“, so TASCHEN vorab über den Künstler, der in den frühen 1990ern seinen Durchbruch hatte. Weil er es wagte, sich an Alten Meistern zu vergreifen, sie zu verarbeiten. Und das perfekt und provokant. „Beinahe fotorealistisch malte er die dicken Pinselstriche expressionistischer Künstler wie Frank Auerbach oder Karel Appel nach und modellierte ihre großen Gesten mit feinem Pinsel, bis seine glatten Oberflächen das Auge des Betrachters zu täuschen vermochten. Er übernahm die Weltraumfantasien der Science-Fiction und schuf aus kleinen Illustrationen in Taschenbüchern epische Historiengemälde.“ „Glenn Brown“ erscheint am 27. Dezember, ein wunderbares Buch, das #mensch sich gönnen sollte.

TASCHEN: „Glenn Brown – Collector’s Edition“, Hardcover Schlagkassette, 476 Seiten, auch erhältlich in drei Art Editionen, hier ist das Buch vorzubestellen, www.taschen.com