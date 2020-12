Glieder, Schwänze, Dödel. Kunst!

× Erweitern Human Behind the Penis

Foto: S. Fors Human Behind the Penis Jonas Norén

Rund 100 erigierte Glieder sind in dem außergewöhnlichen Bildband „Human Behind the Penis“ äußerst kunstvoll und nicht pornografisch versammelt.

Jonas Norén nährte sich dem „besten Stück“ des Mannes mit Raffinesse und ohne falsche Scham, herausgekommen ist ein Buch, für das man sich nicht schämen muss.

„Indem das Buch eine Vielfalt von Penissen zusammen mit ihrer eigenen, sehr persönlichen Geschichte zeigt, schafft es ein sehr intimes Gefühl und trägt dazu bei, das Selbstwertgefühl bei denen zu stärken, die sich in Bezug auf ihre eigenen Penisse unsicher fühlen“, verrät der Künstler über den Band. „Human Behind the Penis“ sei „ein wunderschönes und verschwenderisches Fotobuch, das als Vorbild für diejenigen dienen soll, die in Körperkunstfotografien im Allgemeinen nicht dargestellt werden“.

Denn außerhalb der Welt der Vollerotik ist der steife Schwanz selten zu sehen. Meist soft, im Schatten oder verdeckt, das männliche Geschlechtsteil ist nicht gerade im Fokus der Kunstwelt, ganz anders als die weibliche Brust, ganz anders als es etwa in der Antike üblich war. „Mit dem Buch wollte ich viele verschiedene Arten von erigierten Penissen zeigen, die alle auf ihre Weise schön sind“, so Jonas Norén. Es geht aber nicht nur um das Glied!

Der Schwede arbeitete seit 2015 an dem Buch, reiste nach Spanien, Dänemark, Deutschland und auch in die USA. Sein Buch erzählt Geschichten von Männern, die auch Schweres erlebt haben. Sie bleiben aber anonym. Fast.