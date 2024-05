Gloria Gray: „Jenseits von Verhausen“

× Erweitern Foto: M. Rädel

Expand Foto: www.gloriagray.com Gloria Gray

Mit dem aktuellen Band ist gerade der dritte Teil der Krimireihe der bekannten bayrischen Schauspielerin Gloria Gray aus Zwiesel im Bayerischen Wald erschienen. Ein amüsanter und spannender Lesespaß, der mit viel Witz sowie guter Story unterhält. Und die Geschichte vereint ungewöhnliche Charaktere.

Da wäre zum Beispiel Biker-Anführer Wolf Wolff, der Ex-Freund von „Ermittlerin“ Vikki Victoria, der „während einer Tierschutz-Intervention ordentlich Mist gebaut, genauer einen Mord“ begangen hat. Oder auch seine Switch Blades Crew, die plötzlich verschwunden ist. Schön sind die unterhaltsam erwähnten Kleinigkeiten, die fast jede Szene so unterhaltsam machen. Sätze wie zum Beispiel „Ob Kessler vorhin Marios Popelrollerei bemerkt hat? Und wie er das feste Klümpchen diskret in den Fußraum des Wagens geschnipst hat?“ finden Lesende sonst wohl in keinem anderen Krimi!

Das über 370 Seiten dicke Buch „Jenseits von Verhausen – Vikki Victorias dritter Zwischenfall“, eine Zusammenarbeit von Gloria Gray und Co-Autor Robin Felder, gibt es bei dtv (www.dtv.de).

