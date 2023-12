Hokuspokus, Mystik, Esoterik und auch Kulturgut

× Erweitern Foto: M. Rädel Berlin, Schnee, Winter

The Story of the World's Most Popular Tarot

Der TASCHEN Verlag aus Köln erfreut diesen Winter mit einem ganz besonderen Buch, das zudem hervorragend in diese eher dunkle (Jahres-)Zeit passt, in der #mensch nach Ablenkung sucht und gerne auch der Mystik frönt.

Das hochwertige Buch „The Tarot – The Story of the World'sMost Popular Tarot“ von A. E. Waite und P. Colman Smith ist ein 444 Seiten dicker und 3 Kilogramm schwerer Brocken, den #mensch sich sicherlich gerne durchliest und später prominent platziert.

Das Buch lässt eintauchen in eine Welt, die magischer nicht sein könnte. Die hier erklärten Tarotkarten von Arthur E. Waite und Pamela Colman Smith sind aus dem Jahr 1910, sie transportieren die Mystik der „guten alten Zeit“ und wirken auch etwas gruselig. Erklärt werde die 800 Abbildungen von Tarot-Pionier Johannes Fiebig. Du musst nicht daran glauben, aber unterhalten wird dich dieses Buch und die Fülle an Informationen, die es reich bebildert transportiert. Ein wunderbares Geschenk, ein außergewöhnliches Geschenk für Esoterik- Freunde und -Feinde. „The Tarot – The Story of the World'sMost Popular Tarot“ erscheint am 22. Dezember bei www.taschen.com