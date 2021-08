× Erweitern Foto: M. Engelhardt Tauchen, „Ich bin dann mal nackt“, Buch Auf den Unterwasserscootern herrscht trotz Schrittgeschwindigkeit Helmpflicht

Marc Engelhardts Buch „Ich bin dann mal nackt – Eine Reise zu den unverhüllten Kulturen unserer Welt“

Marc Engelhardts Buch „Ich bin dann mal nackt – Eine Reise zu den unverhüllten Kulturen unserer Welt“, das gerade bei GOLDMANN erschienen ist, ist ein Statement für mehr Body Positivity und zugleich ein äußerst lesenswerter Kulturtrip rund um den Globus.

Zum Beispiel können wir lesen, dass man – und laut diesem Buch auch der 1971 geborene Autor – in Japan auch mal nackt durch einen Schneesturm wandert, um das Glück zu finden. Nackt-Yoga, „Nude Cruises“ auf hoher See, FKK am Baggersee und Nacktwandern im Bergischen Land, alles ist möglich und gerade auch irgendwie angesagt.

Und in Mecklenburg-Vorpommern (so denkt der Wessi) ohnehin alle immer unbekleidet, oder? Andere wiederum platzieren ihren Hintern in die blühende Lüneburger Heide, um möglichst viele Sonnenstrahlen zu erhaschen. Auf über 270 Seiten kannst du in diesem Buch Neues lernen, Spaßiges erfahren und Altbekanntes überdenken. Und etwas lernen: In der arabischen Welt ist die Nacktheit so wichtig wie die Verhüllung. www.goldmann-verlag.de