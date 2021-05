KINDERSTARK: Ein Magazin für alle Kinder

Das queere Pärchen Anika und Sarah Heine mischen die Szene auf: Das KINDERSTARK MAGAZIN lässt Kinder nicht erst als Erwachsene Vielfalt erfahren, sondern macht es zum Alltag. Rechte zittern schon beim neuesten Angriff auf westliche Werte.

Foto: privat Die Herausgeberinnen Anika und Sarah Heine sind dem Publikationswesen fremd. Sarah ist eigentlich Kulturwissenschaftlerin und Anika Veranstaltungskaufrau.

Worum geht's?

Das KINDERSTARK MAGAZIN ist das erste deutschsprachige Kindermagazin, dass versucht, so divers zu sein, wie Kinder es sind. Die Herausgeberinnen Anika und Sarah Heine kamen auf die Idee, da sie für ihr Grundschulkind wenige Medien mit unterschiedlichen Kindern finden konnten. Kinder, die verschieden aussehen oder eine Behinderung haben, kommen in Wendy und Co. meist nicht vor. Stattdessen wird davon ausgegangen, dass alle Kinder heterosexuell seien. Das KINDERSTARK MAGAZIN will im Gegensatz dazu Kinder nicht über einen Kamm schären, sondern ihre Unterschiede anerkennen und stärken. Passend zum Namen steht die erste Ausgabe unter dem Motto „Stark Sein". Vielleicht werden durch den Neuzugang in der Kinderwelt bestehende Publikationen inspiriert, ihre eigenen Inhalte zu überdenken.

Wer ist für die Inhalte verantwortlich?

Das Team ist genauso vielfältig wie der Inhalt: Neben Anika und Sarah Heine haben an der ersten Ausgabe Florence Brokowski-Shekete (Schulamtsdirektorin), Pamela Pabst (Rechtsanwältin), Mariela Georg (Empowerment-Trainerin), Katja Anton Cronauer (Betreiber von Trans*Fabel), Oda Stockmann (Kommunikationsberaterin), Brix Schaumburg (Schauspieler), Tayo Awosusi-Onutor (Sängerin und Autorin) sowie die Kindermarke ellou und das Beratungskollektiv DisCheck mitgearbeitet. So können Inhalte wie Trans*Geschlechtlichkeit und Co. auf Augenhöhe und mit Fachwissen verhandelt werden. Explizit ist jedoch auch die Beteiligung von Kindern bei Fotoshootings oder Artikeln gewünscht. Bei Interesse kann sich direkt bei der Redaktion melden. Bisher ist das Angebot nur für Kinder in Berlin zugänglich.

Was steht drin?

× Erweitern Foto: KINDERSTARK MAGAZIN Das Magazin ist eine bunte Mischung aus Interviews, Rätseln, Ausmalbildern und Geschichten. So bleibt das Heft interessant für unterschiedliche Altersstufen. Konzipiert ist das Heft für sieben bis 12-jährige Kinder.

Wo kann ich es kaufen?

Das Magazin erscheint alle drei Monate und muss über den Onlineshop bestellt werden. Ein Heft kostet neun Euro, im Abonnement kann bei den Versandkosten gespart werden.