Männer im Hotel ...

Wer viel reist, ist in der Regel viel in Hotels. Und womöglich hat #mensch dann auch ab und an ein Date. Oder die Zeit wird für erotische Fotografie genutzt! Das tat der englische Fotograf Adrian Lourie, der heute sein neustes Werk vorstellt: „meat – The Hotel Diaries“. Ein wirklich sexy Buch!

„Die meisten dieser Fotoshootings fanden in den letzten ein oder zwei Jahren statt, die Zusammenstellung dieses Buches war echt ein spannender Prozess. Ich liebte es, all diese Typen zu intimen Terminen in ihren Hotelzimmern zu treffen, sei es in der örtlichen Travelodge oder an einem schickeren Ort. Noch besser ist, dass alle Männer ihre Hotelgeheimnisse, Erfahrungen und Fantasien für das Buch teilen wollten“, verrät uns der Künstler dazu via E-Mail.

Adrian Lourie erzählt aber noch ein bisschen mehr: „Das Ergebnis ist ein aufschlussreiches Porträt dessen, was passiert, ganz zu schweigen davon, was passiert, wenn das ,Bitte nicht stören'-Schild hängt. Diese Shootings fassen wirklich zusammen, wo meine Fotografie gerade steht, und alle vorgestellten Typen sind durch und durch #meat!“ Hier kannst du das schwul-erotische Buch „meat – The Hotel Diaries“ kaufen: www.meatzine.com/post/meat-the-hotel-diaries.

Über den Künstler: Adrian Lourie, der schon seit 2010 die Szene mit seiner Kunst beglückt, steckt hinter meat – Erotik in Kalender-, Video- und Buchform mit einer Botschaft. „Wir sind nicht alle muskulös und wir sind nicht alle 19 Jahre alt. meat ist eine tolle Sache, Körper echter Menschen zu feiern“. Nackte Kerle aus verschiedenen Gesellschaftsschichten und mit verschiedenen Berufen. Allein die Bilder machen klar, dass es bei meat um Body Positivity („jeder Körper ist schön“ + „du bist so gut, wie du bist“) geht – ein Statement gegen alle Arten von (Body-) Shaming.

