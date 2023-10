„meat NKD 2024“ – Party und Kalender

Der neue Body-Positivity-Kalender „meat NKD 2024“ des Londoner Fotografen Adrian Lourie ist da (wir berichteten). Und der Künstler feiert das Erscheinen mit einer Party!

Am Freitag ab 18 Uhr im Londoner Klub The Kings steigt die „meat“-Party, auflegen wird DJ Fannar. Wer kommen will, muss sich hier anmelden: hello@meatzine.com