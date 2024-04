Mühelos selbstbewusst – TIPPS für dich

× Erweitern Foto: Freepik / @cookie_studio Mann, Selbstbewusstsein, Psyche

Foto: M. Rädel Wald, Foto: M. Rädel Auch ein langer Spaziergang in der Natur sorgt für eine bessere Grundstimmung

Manchmal notwendig: neue Perspektive auf das eigene Selbstvertrauen, eine positivere Grundstimmung und ein neuer Blick auf die Beziehung zu dir selbst.

Denn Zweifel lähmen genauso wie Angst vor bestimmten Situationen. Doch wie damit umgehen, was kann gelernt werden?

Hier kann dieses Buch von Stand-up-Comedienne und TV-Moderatorin Viv Groskop helfen. In „Happy High Status“ zeigt sie Wege auf, etwa in beruflichen Interaktionen Kraft und Energie zu gewinnen. Es soll helfen, „authentisch Flagge zu zeigen, Selbstzweifel zu minimieren und mühelos durchs Leben zu gehen“, so der herausgebende Verlag. Eingeflossen in das sehr lesenswerte, erfolgreiche und unterhaltende Buch seien (natürlich) Forschungsergebnissen, zudem sei es „inspiriert von der Welt der Komödie, des Films, des Fernsehens, der Politik und des Sports“. Das über 250 Seiten dicke Buch „Happy High Status – Wie man mühelos selbstbewusst wird“ erscheint im Mai bei Haufe.