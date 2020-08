Naomi Campbell: das Buch

Sie sang schon, sie sorgt für Schlagzeilen, sie ist ein Supermodel. Übrigens eines der wenigen, die auch jetzt noch, laaaange nach den 1990ern, dem Jahrzehnt der Supermodels, erfolgreich mitmischen: Naomi Campbell.

Nun erscheint in Zusammenarbeit mit Naomi beim TASCHEN Verlag das zweibändige Portfolio über ihr Wirken in der Modewelt: „Naomi Updated Edition“. Der pralle Bildband bringt dir eine Fülle von Shootings, Magazincovern, Videostills und Erinnerungen an ein glamouröses Leben.