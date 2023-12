Ein Buch, das Gutes bewirkt

× Erweitern Foto: Thomas Knights / www.redhot100.com

Nun ist es da. Und zu haben! Das „einzige Kunstbuch mit männlichen und zudem rothaarigen Akten der Welt.“ Fotograf Thomas Knights präsentiert sein neustes Buchprojekt anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von Red Hot!

Es ist ein brandneues Kunstbuch voller männlicher Aktfotografie. Erotische Kunst, für die #mensch sich aber nicht schämen muss, wenn „Red Hot X – A Nude Male Art Book“ auf dem Tisch liegt und Handwerker*innen kommen! Denn zu schön ist die Fotografie, zu kunstvoll die Inszenierung, zu ikonisch die Modelle, die auf der ganzen Welt gefunden und in Szene gesetzt wurden. Beim Kauf tut #mensch zudem Gutes!

Denn „ein Teil des Umsatzes geht an die Elton John AIDS Foundation, deren Aufgabe es ist, Infektionen zu verhindern, Stigmatisierung zu bekämpfen und den am stärksten von HIV betroffenen Gruppen auf der ganzen Welt eine Behandlung mit Liebe, Mitgefühl und Würde zu bieten“, verrät das Red-Hot-Team auf seiner Homepage – über die das Buch auch zu bekommen ist. Ein sexy Geschenk, das garantiert Freude macht und zudem die LGBTIQ*-Community unterstützt.

Hintergrundwissen. „Red Hot feiert die Einzigartigkeit ungebräunter und heller Haut, die Schönheit von Sommersprossen und von roten Haaren. Und das übrigens auch bei PoC! Für uns ist das ein weiterer Schritt gegen gesellschaftliche Normen anzugehen. Sei stolz darauf, dass du so bist, wie du bist. Man muss sich für nichts schämen“, so der Künstler Thomas Knights, der Macher des 2013 an den Start gegangenen Body-Positivity-Projekts, dazu einmal. www.redhot100.com

