„VerDragt Euch!“ – Glamour und Wissenschaft

× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse Dragqueens wie Amy Strong sorgen für LGBTIQ*-Sichtbarkeit

Gestern erschien das über 300 Seiten dicke Buch „VerDragt Euch! Lavendel, Rosen und Feuer“, das sich mithilfe der Parodie und viel (Hintergrund-)Wissen dem Thema Travestie annimmt, den Dragqueens.

Das Buch von Dr. phil Paul*A Helfritzsch widmet sich auf verschiedenen Wegen dem Thema Drag, zu dem „kaum Forschung vorliegt, das aber von zentraler Bedeutung für unsere Gemeinschaften sein kann“. Schriftlich wird vorab verraten: „Diese Anthologie dokumentiert die Veranstaltungsreihe „VerDragt Euch!/Drag Yourselves Out!“ an der Universität Wien – und ist nichts weniger als der Versuch, die wissenschaftliche Diskussion aus ihrer starren Form zu reißen und mitten in die Gesellschaft zu holen.“

Im Fokus stehen die Chancen, die diese scheinbare Unterhaltung bieten: „Nur weil das Feuer hier lavendelfarben und rot glitzernd glüht, nur weil das Schwert nicht sofort als solches erkannt wird, bedeutet das nicht, dass es nicht scharf ist, scharf genug, die Gewalt zu zerlegen, und dass es nicht heiß brennt, heiß genug, diskriminierende Strukturen in Asche zu verwandeln – in Puder und Make-up für die Kämpfer*innen. Wenden wir uns also der Technik, der Poiesis, der Kunst des Möglichen zu, wenden wir uns der Übertreibung und der Lüge zu, richten wir unseren Blick auf Drag.“ www.westendverlag.de