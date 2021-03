Yoga und der Highway to Well

Die Luxusprobleme der Corona-Pandemie sind Stress im Homeoffice, Ärger in der Beziehung und dominante Mitmenschen, die zu viel reden (wollen). Yoga kann da helfen, klarzukommen. Und Lachen! Sabine Bode beschäftigt sich in ihrem aktuellen Buch mit Yoga. Und bringt zum Lachen.

Sabine Bode: „Lassen sie mich durch, ich muss zum Yoga“

In dem über 220 Seiten dicken Buch geht es ums achtsame Stöhnen, um die erzwungene Entschleunigung, um Wohlfühlwahnsinn und auch um heiße Kirschkerne. „Lassen sie mich durch, ich muss zum Yoga“ sei ein Buch für „Postjugendliche mit aufgehendem Mittelfinger im Morgenrot“ – und es erhellt dir den Tag.

Als Autorin war Sabine Bode schon für Anke Engelke und Hape Kerkeling erfolgreich, noch erfolgreicher ist sie als Autorin von Büchern, die regelmäßig in den SPIEGEL-Bestseller-Listen landen. Und auch dieser kurzweilige Lesespaß wird seine Fans finden! Selten konnte man so kichern, wenn sich eine Autorin am „Wunderland der Entspannungsangebote“ abgearbeitet hat. Hippe Wellness-Lifestyle-Angebote treffen auf eine großartige Comedy-Autorin, da wird Grinsen und Lachen zum neuen Yoga.

