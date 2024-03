Ein Buch über …

Früher, in Österreich mitunter immer noch, sagt(e) #mensch auch Limone zu ihr

Die Zitrone! Gelb, sauer, gesund und wichtig beim Kochen und im Nachtleben – die meisten Cocktails brauchen einen Schuss ihres gesunden Safts.

Der Kölner TASCHEN Verlag präsentiert mit „The Gourmand’s Lemon. A Collection of Stories and Recipes“ ein ganz wunderbares Buch über diese weltweit beliebte Zitrusfrucht, das zitronige Kunstwerke bekannter Künstler*innen und Wissenswertes in einem Bildband vereint.