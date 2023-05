Zukunftsweisende Architektureinfälle

× Erweitern Foto: www.taschen.com TASCHEN

TASCHEN

Es gibt immer mehr Menschen. Und alle wollen sicher – die meisten zudem noch schön – wohnen. Es sind durchaus große Herausforderungen, denen sich Architekt*innen gegenübergestellt sehen, denn der Platz ist nicht unbegrenzt auf unserem Planeten.

Und #mensch kann auch nicht überall bauen und wohnen. Die Häuser der Zukunft werden kleiner werden, das klassische Einfamilienhaus verbraucht zu viel Platz. Und irgendwann sind dort auch die Kinder raus, wer es dann nicht für eine WG nutzt, vergeudet eigentlich Wohnraum.

Bauen, Leben in der Zukunft, nachhaltig Wohnen, die Natur nicht verschandeln und die Gemeinden bereichern – durchaus Themen mit Spannungspotenzial! Das über 580 Seiten dicke Buch „Small Architecture“ des Kölner TASCHEN Verlags widmet sich den Ideen, die gerade entwickelt werden. „Aufgrund urbaner Enge oder angesichts immer schmäler werdender Budgets stehen Architekten von heute vor einer großen Herausforderung – egal ob sie bekannte Namen wie Toyo Ito und Zaha Hadid tragen oder junge, aufstrebende Talente sind. Hier versammeln wir die besten ihrer Gebäude, die zwar klein in ihren Abmessungen sind, aber groß im Hinblick auf zukunftsweisende Einfälle“, so der Verlag dazu schriftlich. Ein kleines, schönes und sehr inspirierendes Buch. www.taschen.com