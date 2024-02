Ab März im Kino: „DIE UNSCHULD“

Der neue Film von Hirokazu Koreeda erzählt aus drei Perspektiven(!) von Saori Mugino, einer jungen Frau und Mutter in der japanischen Provinz, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befindet. Und von Queerness und Freundschaft.

Über den Film verrät der Regisseur: „In der Geschichte geht es um einen Vorfall, bei dem Kinder an einer kleinen Schule in einer kleinen regionalen Stadt in Japan im Mittelpunkt stehen, um scheinbar unerhebliche Funken eines Feuers, die ein großes Zerwürfnis verursachen, einen Keil zwischen die Menschen treiben, die dort leben.“