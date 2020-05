Ab heute bei Salzgeber

× Erweitern Foto: Salzgeber 100 Tage, Genosse Soldat!

Salzgeber

Zum 30. Geburtstag seiner Entstehung kehrt Hussein Erkenovs sinnlicher Bilderreigen in digital restaurierter Fassung zurück.

„100 Tage Genosse Soldat“: Inspiriert von einer Erzählung des russischen Schriftstellers Kuri Poljakov erzählt Regisseur Hussein Erkenov in unvergleichlich poetischen Bildern von fünf jungen Soldaten und den unbarmherzigen Zuständen in der sowjetischen Armee. Einem Kreislauf alltäglicher Gewalt ausgesetzt, versuchen sie sich gegen die fortwährenden Demütigungen zu wehren. Mit ihren Kameraden finden sie immer wieder Momente des Glücks, der gemeinschaftlichen Nähe und Solidarität. Doch der Ausgang ihres aussichtslosen Kampfes steht von vorneherein fest. Sie werden Opfer eines hierarchischen Systems, an dessen Fortbestand sie selbst nicht unschuldig sind.