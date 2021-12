×

Der Spielfilm ist die Geschichte von Céline Dion, einer der erfolgreichsten Sängerinnen des 20. und 21. Jahrhunderts. Ihre Hits wie „I’m Alive“, „My Heart Will Go On“, „Pour que tu m’aimes encore“ oder auch „Because You Loved Me“ kennt die ganze Welt, ihre private Geschichte nicht.

In dem Film wird mit dem Charakter Aline die ganze Story erzählt. Aufgewachsen in Kanada als eines von 14 Kindern, veröffentlicht die 1968 Geborene 1981 ihre erste Schallplatte, 1983 gelingen erste Erfolge in den Charts, 1988 tritt sie mit „Ne partez pas sans moi“ für die Schweiz erfolgreich beim ESC (damals noch der „Grand Prix Eurovision de la Chanson“) an. 1990 landet sie mit „Where Does My Heart Beat Now“ ihren ersten internationalen Hit.

1981 kam der 2016 verstorbene René Angélil in ihr Leben, erst als Manager, 1994 dann als Ehemann und große Liebe und Vater ihrer Kinder. Sein Tod scheint sie bis heute zu belasten, fällt sie doch – trotz erfolgreicher Alben – eher durch eine extreme Gewichtsabnahme und mitunter bizarre Auftritte auf. Grund genug, sich mehr mit ihr zu beschäftigen! Der Film „Aline – The Voice of Love“ ist eine liebevolle und umfassende Hommage an die Ausnahmekünstlerin mit einer grandiosen Valérie Lemercier als Aline. Ab dem 23. Dezember im Kino.

Über Céline Dion: Céline Marie Claudette Dion, am 30.3.1968 in Kanada geboren, ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Sie ist die Stimme von Charterfolgen wie „A New Day Has Come“, „Pour que tu m’aimes encore“, „My Heart Will Go On“, „Loved Me Back to Life“, „Think Twice“ und „Because You Loved Me“ ... Los ging alles 1981, als sie ihre erste Platte veröffentlichte. Ein früher Höhepunkt der Karriere war ihre erfolgreiche Teilnahme am Eurovision Song Contest („Ne partez pas sans moi“) 1988 in Dublin. 1992 kam dann der ganz große Durchbruch mit „Beauty and the Beast“ aus und für den Disney-Zeichentrickfilm „Die Schöne und das Biest“. Es folgten bis heute weltweit erfolgreiche Alben wie „Let’s Talk About Love“, „Taking Chances“, „Courage“ sowie „Falling into You“ und „Encore un soir“. www.celinedion.com