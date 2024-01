Amy Winehouse: „Back to Black“ – der Kinofilm

× Erweitern Foto: Dean Rogers / STUDIOCANAL Back To Black Marisa Abela als Amy Winehouse

Der Amy-Winehouse-Film soll am 18. April in die Kinos kommen, hier ist der Trailer.

Hier ist er, der erste Trailer zum im Frühling kommenden Kinofilm über die legendäre jüdische Jazz- und Soulsängerin Amy Winehouse: „Back to Black“.

Das Leben der Amy Winehouse, die mit ihrer Stimme und inzwischen zu Klassikern gewordenen Hits wie „Rehab“, „Valerie“, „Fuck Me Pumps“ und „Back to Black“, ihrer 1960er-Frisur sowie ihrem tragischen Leben faszinierte, inszeniert als Drama. Anders geht es leider nicht. Und doch: Ihre Musik gibt bis heute Millionen Menschen Zuversicht, Spaß und Kraft.

Gespielt wird die großartige Sängerin, die 2011 an den Folgen ihrer Drogensucht, an einer Alkoholvergiftung verstarb, von Marisa Abela, die gerade noch bei „Barbie“ und zuvor bei „Rogue Agent“ zu sehen war. Auch hinter der Kamera steht eine Große: die Regisseurin, Fotografin und Künstlerin Sam Taylor-Johnson („Fifty Shades of Grey“). Ein Film, auf den #mensch sich freuen kann! www.amywinehouse.com

× Erweitern Amy Winehouse Amy Winehouse (geboren am 14. September 1983 in Southgate, London; verstorben am 23. Juli 2011). Ihr tragisches Leben und Tod erschütterten die Fans und füllten die weltweiten Klatschblätter.