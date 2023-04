Bill & Tom Kaulitz: „That’s My Jam“

× Erweitern Foto: RTL Thats my Jam Die sechs Folgen der neuen Musikshow werden ab dem 12. Mai wöchentlich auf RTL+ zum Streamen bereitgestellt

Foto: Universal Music Michelle Michelle wird auch angekündigt

Musiker*innen wie Sänger Álvaro Soler, Rapper Jan Delay, die Kassler Band Milky Chance, Sängerin Michelle aus dem Schwarzwald sowie bekannte Schauspieler*innen und Moderator*innen wie Daniel Donskoy und Jasna Fritzi Bauer („tatort“) werden ab dem 12. Mai zusammen mit 50 % von Tokio Hotel für beste Streaming-Unterhaltung sorgen.

„That’s My Jam mit Bill & Tom Kaulitz“ ist die neue Show auf RTL+, die in sechs Folgen die Stars jeweils im Duo in einer Reihe von witzigen Musik- und Wissensspielen gegeneinander antreten lässt. Es ist zugleich die erste Show der Zwillinge, die ab 2005 als Musiker erfolgreich waren – und sind.

Bill verrät dazu via E-Mail an uns: „Tom und Ich sind unglaublich stolz auf unsere erste eigene TV Show! Es ist ein absolutes Herzensprojekt und wir durften uns richtig austoben. Wir treten in Teams gegeneinander an und haben einen einzigartigen Cast, den wir so noch nirgends gesehen haben. Wir haben all unsere talentierten Freunde aus Musik und Entertainment angerufen und eingeladen und können es kaum erwarten diesen wilden Mix in dieser crazy Show mit euch allen zu teilen. Wir danken Jimmy Fallon, RTL und SEO für das Vertrauen in uns und diese einzigartige Show!“