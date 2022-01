Alles Gute zum Geburtstag, Bruce

× Erweitern Foto: Pro-Fun Media Saint-Narcisse

Bruce LaBruce Saint-Narcisse

Heute feiert Regisseur Bruce LaBruce sein Wiegenfest – wir wünschen nur das Beste! Und eine neue DVD gibt es auch: „Saint-Narcisse – Love Thyself“.

Der am 3. Januar 1964 geborene Kanadier lebt und wirkt vor allem in Berlin und Toronto, ist aber international ein Star am Filmhimmel. „Ich finde Sex und wie wir damit umgehen ein endlos spannendes Thema“, verriet er uns einmal im Interview, ja, in seinen Filmen geht es zur Sache. Der Regisseur und Fotograf ist vor allem bekannt für schwule Filmerfolge wie „No Skin Off My Ass“, „The Revolution Is My Boyfriend (The Raspberry Reich)“ sowie „Otto; or, Up with Dead People“ und „I Know What It's Like to Be Dead“.

Bruce LaBruce nimmt sich in seinem aktuellen Film „Saint-Narcisse – Love Thyself“ einem klassischen Thema an, dem seit der Antike zum Synonym für übersteigerte Selbstliebe gewordenen Narzissten. Bei ihm ist es Dominic, der sich so sehr liebt, dass er Polaroids von sich schießt und diese auf der Straße verteilt, dass er sich unentwegt betrachtet. Und liebt.

„Saint-Narcisse – Love Thyself“: Der antike und von Sigmund Freud in der Psychologie verwendete Stoff als mitunter sexy Allegorie auf den Selfie-Wahn und Egoismus unserer Zeit. Aber nicht nur, denn Dominic, der bei seiner Oma aufgewachsen ist, erfährt nach deren Tod, dass zum einen seine Mutter – anders als die Großmutter es sagte – noch lebt und dass er einen Zwillingsbruder hat: Daniel. Dieser ist das ziemliche Gegenteil von Dominic, Daniel lebt in einem Kloster ... Den Film „Saint-Narcisse – Love Thyself“ gibt es nun auf DVD, natürlich bei amazon und zum Streamen.