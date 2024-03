Candy Crash bei „The 50“

× Erweitern Foto: prime video / amazon

Expand Foto: Jens Oellermann Bambi Mercury & Candy Crash: „MEHR GLITZER!“ Mit Bambi Mercury arbeitete sie auch schon zusammen

Die Erfolgreiche startete 2021 eine eigene Show namens „#offline im Wald“ (wir berichteten). Nun ist Candy Crash online bei amazon.

Der Internet-Gigant, das Online-Warenhaus samt Streaming-TV-Sender, hat sie für die deutsche Version der französischen Hit-Show „Les Cinquante“ gewinnen können: „The 50“.

Am Montag startet die Sendung, die Teilnehmer*innen diverser TV-Shows vereint. Mit dabei ist auch Djamila Rowe, die 2023 „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gewonnen hat. Und nicht nur diese Dschungel-Queen ist dabei. Auch der so beliebte wie umstrittene Matthias Mangiapane ist mit am Start, eben war er noch beim Überraschungserfolg „Forsthaus Rampensau“ zu genießen ... Insgesamt treten eben 50 Reality-Sterne an, die sich in 14 Folgen messen müssen.

× Erweitern Foto: @thecandcrash Candy Crash „The 50“ startet am 11. März exklusiv bei prime video / amazon

Über Candy Crash: Bekannt wurde diese in Kalifornien geborene Wahl-Berliner Dragqueen durch die ProSieben-Show „Queen of Drags“. Die Sängerin, Bloggerin und Moderatorin wirbelt immer wieder das Thema Pinkwashing auf, in dem Unternehmen den „Pride-Monat“ zu Marketingzwecken nutzen wollen, sich jedoch nicht für die Community einsetzen.