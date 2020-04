Champagner für alle: Little Britain ist zurück!

Die wohlmöglich lustigsten fünf Minuten der Corona-Krise bringen uns zwei alte Bekannte und ihre skurril-anarchischen Figuren wie Daffyd, Vicky Pollard und Sebastian Love auf den Bildschirm. Das „Little Britain“-Corona-Special – Computer says yes!

× Erweitern You are not the only gay in isolation!

Bis heute eine der erfolgreichsten und tabulosesten Comedyserien des Milleniums. Die Comedy von Matt Lucas und David Walliams ging u. a. in Australien auf Tour, hatte einen USA-Ableger und eine Schwesterserie namens COME FLY WITH ME. Vicky, die Straßengöre, war meist mit dabei („Shut up! I ain’t never done nuffin or nuffin!“) – sowie viele, viele Gaststars (Elton John als the only gay in the village!) und schräge Charaktere.