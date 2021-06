Der Kampf der Promipaare

× Erweitern Fotos: TVNOW / Stefan Gregorowius „Acht Paare begeben sich in direkte Konkurrenzsituation und erleben sowohl Gruppendynamiken als auch den Aufbau neuer Freundschaften“

Foto: D. Schmitt Dominik und sein Lars sind eigentlich zwei liebe Mitmenschen, mal sehen, wie wir sie im Sommerhaus erleben ...

Schauspieler Lars Steinhöfel und sein Schatz Dominik Schmitt sind dabei beim neuen Trash, oha, nein, TV-Highlight auf RTL. Und Trans*Model und Aktivist Benjamin Melzer. Und Mola Adebisi, den manch einer noch aus den 1990ern vom Musiksender VIVA kennt. Eine spannende Mischung.

Foto: SHACE Benjamin Melzer Benjamin Melzer zierte als erstes Trans*-Model das Cover der „Men's Health“

Fremde, die zusammen in ein Haus gesperrt werden und allerlei Challenges überstehen müssen, um sich dort als Paar zu beweisen. Überall sind Kameras, alles wird beobachtet und aufgezeichnet. Das Format „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ kam zwar wegen Mobbing in die Kritik, aber es war auch einfach wahnsinnig erfolgreich, also geht es weiter.

2021 treffen nun Samira und Yasin Cilingir, Maritta und Almklausi, Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt, Adelina Zilai und Mola Adebisi, Stephan Jerkel und Peggy Jerofke, Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn, Janina Korn und Roland Heitz sowie Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer („Im Alter von drei/vier Jahren wusste ich, dass etwas nicht stimmt. Was genau nicht stimmte, konnte ich in dem Alter allerdings noch nicht benennen. Das erste Mal hörte vom Thema transgender als ich 18 war. Leider hatte ich erst mit 23 Jahren die Kraft, den harten Weg zu bestreiten.“) aufeinander. Alle Paare wurden vorab natürlich auf Corona getestet und mussten auch in Quarantäne!

