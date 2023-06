Designer Philipp Plein, die Heidi und Elle Macpherson

× Erweitern Foto: ProSiebenSat.1 Drei, die bewerten werden: Designer Philipp Plein, Gastgeberin Heidi Klum und Supermodel Elle Macpherson

Foto: Instagram / katybaehm Katy Bähm und Heidi Klum Ziemlich beste Freund*innen: Dragqueen Katy Bähm und Heidi Klum

In der queeren Community ist diese TV-Show so umstritten wie beliebt. Frauen*, die von der großen Karriere träumen und das im Rahmen einer TV-Show erkämpfen, diese Woche geht es um das Finale. Und die Folge geizt nicht mit Stars.

So erfreut „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ am Donnerstag mit der australischen Schauspielerin, mit dem Supermodel der 1980er, mit Elle Macpherson. Und mit dem deutschen Designer Philipp Plein **.

Darum geht es: Coco (21, München), Nicole (49, Offenbach am Main), Olivia (22, Hamburg), Selma (19, Berlin), Somajia (21, Bielefeld) und Vivien (23, Koblenz) wollen „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ gewinnen. Doch wer am 15. Juni in Köln über den Final-Laufsteg laufen will, muss sich in dieser Woche beim „Cirque du Soleil“-Fotoshooting von seiner besten Seite zeigen ... Sie alle wollen eins werden: #popular. „Der bislang wichtigste Walk der Staffel steht an! Es geht um den Einzug ins große Finale. Wer nutzt seinen Moment und hat weiterhin die Chance auf den Titel #GNTM2023?“, so Heidi Klum. Einen Aperol Spritz und etwas Popcorn, bitte! ** Funfact: Der Designer besuchte am Bodensee einst das Internat Schule Schloss Salem