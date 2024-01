Dr. Bob: „Lucy ist meine Favoritin!“

× Erweitern Foto: RTL / Stefan Thoyah Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! „Mit 24 Jahren habe ich meine erste Medizin-Ausbildung begonnen, nicht ahnend, dass das Wissen mich viele Jahre später ins Dschungelcamp bringt.“

Foto: Universal Music No Angels Die No Angels 2000 / 2001: Nadja, Lucy, Sandy, Vanessa und Jessica

Der Arzt, dem die Promis und Reality-TV-Sternchen vertrauen, Dr. Bob, ist 2024 natürlich wieder mit bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei. Ans Aufhören denkt der 73-Jährige noch lange nicht.

„In diesem Jahr gibt's fantastische neue Dschungelprüfungen, die es in der Form noch nie gab. Auch der Einzug der Stars ins Camp wird gigantisch. Da warten auf die Zuschauer und Promis wirklich große Überraschungen“, so der Sympathieträger schriftlich.

„Jedes Jahr sage ich, dass das der beste Jahrgang an Stars ist. Aber der Cast der 17. Staffel ist wirklich etwas Besonderes. Die Promis sind sehr individuell und alle sind so verschieden! Für mich fühlt es sich so an, als wenn die zwölf Promis von zwölf verschiedenen Planeten kommen – und manche sind gedanklich immer noch dort. Wir haben einige ruhige, einige laute und einige verrückte Stars dabei. Manche sind sehr wild! Bei diesem Cast stellt sich nicht die Frage, wer will gewinnen, sondern jeder denkt, sie oder er gewinnt. Das habe ich noch nie erlebt. Doch am Ende gilt: Um zu gewinnen, muss man jeden Tag präsent sein und was dafür tun. Nur am Lagerfeuer sitzen reicht nicht aus. Lucy ist meine Favoritin!“

Gemeint ist Lucy Diakovska (großes Bild ganz oben). Viele kennen die queere Pop- und Musicalsängerin, Entertainerin, Songwriterin, Musikproduzentin und Plattenfirmenbesitzerin von der Band No Angels, aber auch sonst ist Lucy präsent und erfolgreich – sogar als und Schauspielerin. Ab morgen heißt es auch für sie: bye, bye, Burger, Champagner und Social Media. www.instagram.com/lucydiakovska

Los geht es mit „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in der RTL-Primetime, am Freitag, den 19. Januar 2024 um 20:15 Uhr, auch am 20. Januar und am ersten und zweiten „Dschungel-Sonntag“. Insgesamt viermal begrüßen die beiden (sehenswert-lustigen) Moderator*innen Sonja Zietlow und Jan Köppen zur besten Sendezeit das Publikum. Sonst sendet #mensch wie gewohnt um 22:15 Uhr live aus dem australischen Dschungel.