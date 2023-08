„Drag Race Germany“ startet im September

Foto: M. Rädel Nikita Ob Nikita dabei sein wird?

Schon seit ein paar Wochen verraten wir euch immer wieder etwas mehr zum Start von „Drag Race Germany“. Nun darf auch endlich das genaue Datum verbreitet werden. Padam padam: Es ist der 5. September!

Wer es schauen will, muss sich den Streaming-Service von Paramount besorgen: Paramount+. „Endlich wird Deutschland, Österreich und die Schweiz in den Genuss der spektakulären Show kommen, während der Rest der Welt sie auf WOW Presents Plus erleben kann“, so das Team von #DragRaceGermany via E-Mail an uns. Klingt doch sehr gut, oder?

Darum geht es: „In dieser Show werden Dragqueens aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz gegeneinander antreten und sich in Herausforderungen rund um Schauspielerei, Mode, Comedy und vielem mehr beweisen, um die nächste Drag-Superstar zu werden und den grandiosen Geldpreis zu gewinnen.“ Wir sind gespannt. Über die Erfinderin RuPaul: „We're all born naked and the rest is drag“, „Sashay away“ oder auch „When you become the image of your own imagination, it's the most powerful thing you could ever do“ sind ihre Sprüche. Die Dragqueen RuPaul, die seit den späten 1980ern dank Hits wie „Looking Good, Feeling Gorgeous“ und „Supermodel (You Better Work)“ und der TV-Show „RuPaul's Drag Race“ weltweit erfolgreich ist, wurde am 17.11.1960 in San Diego/USA geboren. Und sie zierte schon unser Cover!