Ich bin dann mal fertig

Foto: RTL / Wolfgang Ennebach Hape Kerkeling Die Produzenten Hape Kerkeling und Sven Unterwaldt

Hape Kerkeling Bis zur Ausstrahlung von „Club Las Piranjas“ kann man auch in Hapes Bücher lesen – und seine Musik hören

Die vierteilige RTL+ Mini-Serie „Club Las Piranjas“ mit Hape Kerkeling ist abgedreht. Gerade erreichte uns dieses sommerliche Bild vom Dreh.

Hape Kerkeling als (gescheiterter und reaktivierter) Animateur Edwin Öttel in geheimer Mission im Urlaubsparadies. Via E-Mail verrät dazu RTL+ „In der Serien-Fortsetzung der gleichnamigen Kult-Komödie von 1995 schlüpft Hape Kerkeling erneut in die Hauptrolle des Animateurs Edwin Öttel, der von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Zurück im Urlaubsparadies wird er in jede Menge Schwierigkeiten verwickelt ...“

Was wir schon verraten können und dürfen: Judy Winter (in der Rolle der Hoteldirektorin Dr. Renate Wenger) und Angelika Milster (spielt die Biggi Jakobs) sind mit dabei. Und Cordula Stratmann, Andrea Sawatzki sowie Benno Fürmann. Gedreht wurde auf Mauritius und in Köln samt Umgebung.

Judy Winter: Egal, ob im Film, etwa bei „Mutter muss weg“, im „tatort“, „Familie Bundschuh“ und „Wuff – Folge dem Hund“ oder als Marlene Dietrich, die Winter (geboren 1944 in Oberschlesien) brilliert! Nicht weniger toll ist Angelika Milster, die erste deutschsprachige Grizabella, ihr Evergreen „Erinnerungen“ aus der Wiener Inszenierung von „Cats“ machte die in Neustrelitz geborene und Hamburg aufgewachsene Sängerin und Schauspielerin schlagartig berühmt. Und lustig sind die beiden obendrein. Die Ausstrahlung der Serien-Fortsetzung der legendären 1990er-Komödie ist für Winter 2022/23 auf RTL+ und später bei RTL geplant. www.rtl.de