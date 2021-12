Glamour, Tod und Hedonismus

× Erweitern Foto: Lorenzo Agius / Netflix KITZ Willkommen im Aspen der Alpen: Kitzbühel

KITZ

Bei Netflix startet demnächst eine neue – auch queere – Mystery-Drama-Serie, am 30. Dezember wird es so weit sein. Erzählt wird in „KITZ“ von einer wohlhabenden Clique aus München, die jedes Jahr im Skiparadies Kitzbühel ihren Party-Drogen-Alkohol-Spaß hat. Bis einer stirbt.

Mit ihren Freund*innen vertreibt sich die 19-jährige Millionärstochter Vanessa (Valerie Huber) ihre Winterdepression und Langeweile gerne mit jeder Menge Champagner hoch oben in den Alpen.

Die dort Lebenden bilden den Gegenpart zur illustren Model-Hipster-Truppe aus der Metropole, profitieren aber von den hedonistischen Twinks, die in Kitzbühel vor allem eins haben wollen: ultimative Zerstreuung. Dass dies auf Kosten Schwächerer passiert, ist ihnen egal.

Und dieser Egoismus hat Folgen, vor allem, wenn einer deswegen sein Leben verliert. Und so gibt sich die in Kitzbühel ansässige Lisi (Sofie Eifertinger) viel, viel Mühe, um zur verwöhnten Clique gehören – allerdings nicht, weil sie die aufgedrehten und reichen Münchner so sympathisch findet. Ganz im Gegenteil, sie will Teil der mondänen Partytruppe werden, weil sie wissen will, warum ihr Bruder Joseph (Felix Mayr) sterben musste. Und weil sie ihn rächen will ... „KITZ“ startet am 30.12.2021 exklusiv auf Netflix.