Der Trash-Kult geht wieder los! Jan Köppen, Sonja Zietlow, eine Truppe mehr oder weniger bekannter TV-Promis und wilde Spiele im australischen Dschungel. Ende Januar startet „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mit einer dreistündigen Liveshow.

Los geht es in der RTL-Primetime, am Freitag, den 19. Januar 2024 um 20:15 Uhr, auch am 20. Januar und am ersten und zweiten „Dschungel-Sonntag“. Insgesamt viermal begrüßen die beiden (sehenswert-lustigen) Moderator*innen Sonja Zietlow und Jan Köppen zur besten Sendezeit das Publikum. Sonst sendet #mensch wie gewohnt um 22:15 Uhr live aus dem australischen Dschungel.