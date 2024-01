Alle Farben – „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“

× Erweitern Foto: RTL / Pascal Bünning Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die wortwitzigen Moderator*innen Jan Köppen und Sonja Zietlow haben noch einen Grund zur Freude: „IBES“ wird 20 Jahre alt!

Foto: M. Rädel Alle Farben „Love Hurt Repeat“ heißt das neue Lied von Alle Farben, das der Berliner Queer zusammen mit Lewis Thompson und der Sängerin Mae Muller aufgenommen hat

Ab Freitag unterhalten Jan Köppen und Sonja Zietlow mit mehr oder weniger bekannter TV-Promis und wilden Spielen im australischen Dschungel. Die Musik zur „Guilty Pleasure“-TV-Show kommt von Alle Farben aus Berlin.

„Love Hurt Repeat“ heißt das neue Lied von Alle Farben, das der Berliner Queer zusammen mit Lewis Thompson und der Sängerin Mae Muller aufgenommen hat. Ein poppiger House-Track, der sich mehr als deutlich bei dem House-Hit von 1992 bedient, „Don't You Want Me“ von Felix. Trotzdem ist es kein Remake, der Gesang ist mehr, der Text anders, der Aufbau auch. Das Lied soll die Show musikalisch begleiten, ein erstes Video haben wir hier für dich.

Los geht es mit „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ in der RTL-Primetime, am Freitag, den 19. Januar 2024 um 20:15 Uhr, auch am 20. Januar und am ersten und zweiten „Dschungel-Sonntag“. Insgesamt viermal begrüßen die beiden (sehenswert-lustigen) Moderator*innen Sonja Zietlow und Jan Köppen zur besten Sendezeit das Publikum. Sonst sendet #mensch wie gewohnt um 22:15 Uhr live aus dem australischen Dschungel. RTL (natürlich) sicher: „Dieses Dschungelcamp wird der Brüller!“ In der Vergangenheit dabei waren schon Prince Damien, Matthias Mangiapane, Désirée Nick und Harald Glööckler. Dieses Jahr ist es unter anderem Lucy von den No Angels, einer Band, die im Fernsehen zusammengestellt wurde, passt also.