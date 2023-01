Internationale Filmfestspiele Berlin: Donna Summer

Die diesjährige Berlinale wartet neben all der ausgezeichneten und auszuzeichnenden Filmkunst auch mit einem ganz besonderen Schmankerl auf, einem Film über Donna Summer mit viel exklusiven Material aus ihrer über vierzig Jahre andauernden Karriere.

Von den Anfängen beim Musical „Hair“ über erste Welthits wie „Love to Love You Baby“, „Try Me, I Know We Can Make It“ und „Spring Affair“ bis hin zum endgültigen Durchbruch mit Klassikern wie „I Feel Love“, „Bad Girls“ und „On the Radio“. Und dort, im Radio, aber auch in den Charts und Klubs, blieb sie dann auch. Regelmäßig gab es bis zu ihrem Tod 2012 Charthits aus dem Hause Donna Summer. Etwa „She Works Hard for the Money“, „This Time I Know It’s for Real“, „Carry On“ (hierfür gab es 1998 einen Grammy), „I Don’t Wanna Get Hurt“ und „To Paris With Love“ (Platz 1 der US Dance Club Songs 2010).