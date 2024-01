KINO: Böse, böse, böse …

× Erweitern Foto: Vivien Killilea / Getty Images für Paramount Pictures Avantika, Bebe Wood, Jaquel Spivey, Christopher Briney, Angourie Rice, Reneé Rapp, Tina Fey und Auli'i Cravalho bei der Filmpräsentation

Ende Januar kommt mit „Mean Girls“ ein der Filme ins Kino, die irgendwie „sein müssen“. Vielleicht, weil man sich bei schwarzhumorigen Highschool-Komödien gut von der letzten Nebenkostenabrechnung oder der toxischen Person im Team ablenken kann.

Denn SO toxisch wie einige der Charaktere der elitären Clique einflussreicher und beliebter Mädchen namens „Plastics“ sind reale Mitmenschen meist nicht. Und so knallig die Farben der (Alltags-)Umwelt eigentlich auch nicht.

Erzählt wird in „Mean Girls – Der Girls Club“ von Cady (Angourie Rice), die an ihrem ersten Schultag auf die oben erwähnte Mädelstruppe um Alpha-Blondine Regina George (Reneé Rapp) trifft. Das geht nicht lange gut ... Denn Cady verknallt sich in Reginas Ex-Flamme Aaron (Christopher Briney, großes Bild ganz oben). Natürlich bedeutet das Terz und Toben. Klingt alles platt, ist aber wirklich unterhaltsam und bissig umgesetzt. www.meangirls-dergirlsclub.de