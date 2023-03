Queerer Stern wird „tatort“-Kommissar

× Erweitern Foto: ARD Degeto / Bernd Schuller Patrick Güldenberg Als Kind spielte er in der Serie „Neues vom Süderhof“

Sonnenallee, Robert Stadlober, Patrick Güldenberg 1999 war er an der Seite von unter anderem Robert Stadlober in „SONNENALLEE“ zu sehen

An der Seite von Jasna Fritzi Bauer startet der queere Schauspieler Patrick Güldenberg am kommenden Sonntag als Kommissar in der ARD. „Ich spiele einen schwulen Kommissar, der einen Vorgesetzten mit einer toxischen Männlichkeit hat“, verriet der Wahl-Berliner den Kolleg*innen der BUNTE.

Der 1979 in Hamburg geborene queere Schauspieler hatte seine erste große Rolle 1999 in dem legendären Kinoerfolg „Sonnenallee“, als Kind spielte er aber bereits in der Serie „Neues vom Süderhof“, es folgten Rollen bei unter anderem „Wilsberg“ und „Notruf Hafenkante“, Patrick Güldenberg spielte zudem auch an der Berliner Volksbühne und am Hamburger Thalia Theater.

2023 wird Patrick Güldenberg nun „tatort“-Kommissar. Ja, er spielt einen schwulen Kommissar, nicht die/der erste queere Ermittler*in beim „tatort“, aber der erste Charakter, der Homosexualität etwas zum Thema macht – aber nicht in den Fokus rückt. „Queere Figuren sind komplexer erzählt und werden ernst genommen, tauchen nicht nur als schrille Karikatur auf“, so der Schauspieler. Wir sind gespannt!

Funfact: Zur Jahrtausendwende gewann Patrick Güldenberg bei uns einmal eine DVD bei einer Verlosung.