Riccardo Simonetti auf dem „Traumschiff“

Diese Serie ist einfach Kult. Schon seit den 1980ern weckt das „Traumschiff“ im ZDF Sehnsüchte, unterhält mit wunderschönen Bildern und zerstreut mit unterhaltsamer Handlung. Zu Ostern 2024 ist auch Riccardo Simonetti mit an Bord, der als Leiter einer Elefanten-Auffangstation viel um die Ohren hat und zudem eine Freundin erwartet, der er einen Job angeboten hat.

Natürlich ist Riccardo Simonetti (abgesehen von den Elefanten) nicht alleine in Thailand! Ebenso beim „Traumschiff“ dabei sind (wie immer): Florian Silbereisen, Barbara Wussow, Daniel Morgenroth und Collien Ulmen-Fernandes. Weitere Gaststars am Ostersonntag, den 31. März, 20:15 Uhr im ZDF sind unter anderem Simone Thomalla, Andreas Schmidt-Schaller, Maxine Kazis, Maximilian Gehrlinger und Nelson Müller. Wer nicht bis Ostern warten will, der findet sein Glück im Internet: Ab Sonntag, den 24. März gibt es diese neue Folge in der ZDFmediathek.