Sebastián Silvas „ROTTING IN THE SUN“

Foto: @mubideutschland ROTTING IN THE SUN von Regisseur Sebastián Silva „Endlosschleifen aus Drogen, Männern und Geheimnissen können ein probates Mittel gegen Schreibblockaden sein ..."

Rotting in the Sun

Der (düstere und lustige) Film wurde einst beim „Sundance“-Festival gefeiert und macht auch 2024 noch Spaß! Der chilenische Regisseur Sebastián Silva präsentiert den Social-Media- und Influencer-Star Jordan Firstman in seiner ersten Filmhauptrolle. Und das in einer schwarzen Komödie namens „Rotting in the Sun“, die #mensch auf MUBI streamen kann.

Die Handlung, eine Parodie auf unsere Selfie-, Smartphone- und Ego-Kultur, erzählt von den beiden eingangs erwähnten Queers, Influencer Jordan Firstman und Sebastián Silva. Richtig gelesen, beide spielen Versionen ihrer selbst.

Sie tummeln sich an den Stränden, in den Klubs und auf den Dächern Mexikos „und spielen urkomische Versionen ihrer selbst in dieser sexy und absurden Komödie“, so MUBI. Erst bittet Jordan Firstman den Filmkreativen um dessen Hilfe. Er will, dass der Regisseur einen Film mit ihm dreht ... Der willigt widerwillig ein. Doch dann verschwindet Sebastián Silva spurlos und der Blogger macht sich auf die Suche in Mexiko-Stadt, um ihn zu finden. www.mubi.com