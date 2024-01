Schwule Liebe und viele Stars

× Erweitern Foto: farbfilm verleih Robert Stadlober: Der am 3. August 1982 in Österreich geborene TV-, Kino- und Theater-Schauspieler ist dank Filmen wie „Shakespeare in Love“, „Das Boot“, „Sommersturm“ (mit Kostja Ullmann), „Berlin, I Love You“ sowie „Sonnenallee“ und „Krabat“ ein Star

Robert Stadlober, Tim-Fabian Hoffmann, Daniel Roth und Nastassja Kinski in einem queeren Kinofilm, der begeistert. Der Kinostart von „LasVegas“ ist am 18. Januar, also in etwas über zwei Wochen. Ein Highlight im sonst trüben und kalten Januar.

Ein Film von Kolja Malik über die Liebe, das Wagnis des Coming-outs und die Freiheit, die es bringt. Beruflich hat Tristan (Tim-Fabian Hoffmann) einen Beruf, der eigentlich für Freiheit und Selbstverwirklichung steht, er ist Designer. Aber die Wahrheit ist eine andere.

Doch dann trifft Tristan auf den queeren, wilden, unangepassten Sunny (Daniel Roth) und er merkt, wie sehr ihn sein familiäres Umfeld bestimmt, wie unfrei er eigentlich ist. Und wie schön das Abenteuer Liebe mit einem nachtumwehten Bonvivant ist! Der Trailer zu „LasVegas“ ist unser Video des Tages. www.farbfilm-verleih.de