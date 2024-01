Schwule Liebe – Von Polen nach Norwegen

× Erweitern Foto: Salzgeber Hubert Miłkowski Hubert Miłkowski spielt Robert, geboren wurde der Schauspieler 1999 in Warschau

Regisseur Leiv Igor Devold erzählt in dem am 1. Februar anlaufenden Film „Norwegian Dream“ eine grenzüberwindende Liebesgeschichte zwischen zwei Männern in Trondheim, die sich in einer Fischfabrik kennenlernen.

Robert (Hubert Milkowski („Das Grab im Wald“)) ist gerade 19 Jahre alt und versucht in Norwegen dringend benötigtes Geld zu verdienen. Er ist nicht geoutet, kann seine Gefühle für Ivar (Karl Bekele Steinland), den Adoptivsohn des Fabrikeigentümers, aber nicht verbergen.

Dieser lebt frei und queer, tritt auch mal als Dragqueen auf. Umgeben von Fjorden, Wasser und einer ländlichen, aber sehr offenen Gesellschaft muss sich Robert entscheiden, ob er das Coming-out wagt, um Ivar als Partner zu gewinnen oder ob er aus Furch vor der Meinung seiner Landsleute unfrei weiterlebt. www.salzgeber.de