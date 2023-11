KINO: Timothée Chalamet ist Willy Wonka

× Erweitern Foto: Warner Bros. Pictures

Das ist sicherlich DER Weihnachtsfilm für dieses Jahr, ein Märchen, das eintauchen lässt in eine andere Welt, das eine Flucht vom Alltag erlaubt und zudem noch ein wirklich gelungenes Prequel zu „Charlie und die Schokoladenfabrik“ ist: „Wonka“.

Das erste „Wonka“-Buch des britischen Schriftstellers Roald Dahl (1916 – 1990) ** („Hexen hexen“) erschien 1964, die meisten werden die Verfilmung von 2005 mit Johnny Depp kennen. Jetzt kommt die Vorgeschichte. Und diese Verfilmung enttäuscht nicht. Timothée Chalamet spielt Willy Wonka, der am Anfang seiner Karriere gegen ein mächtiges Imperium ankämpfen muss: Ein neuer Schokoladenanbieter ist nicht gerne gesehen! Doch er geht seinen schokoladigen Weg. Das ist spannend und in einem wahren Bilderrausch inszeniert. Und lustig ist, dass wir Hugh Grant als Oompa Loompa erleben dürfen ... Der Kinostart ist am 7. Dezember.

Über Timothée Chalamet: Der am 27. Dezember 1995 in New York geborene Schauspieler erlangte ab 2009 größere TV-Bekanntheit, 2014 kam der Durchbruch mit „Interstellar“, es folgten Erfolge wie „Don't Look Up“ mit Meryl Streep, der schwule Kinohit „Call Me by Your Name“ und das Science-Fiction-Epos „Dune“.

** Leider äußerte sich der Künstler unter anderem 1982 antisemitisch. 2020 entschuldigten sich die Hinterbliebenen von Roald Dahl dafür. In seinen Werken ist von seinem Antisemitismus jedoch nichts zu bemerken.