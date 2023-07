Herzkino mit Vladimir Burlakov

× Erweitern Foto: Dreamtool / ZDF Mina Tander, Regisseur Christian Theede, Produzent Stefan Raiser und Vladimir Burlakov. Am Set in Barcelona: Mina Tander, Regisseur Christian Theede, Produzent Stefan Raiser und Vladimir Burlakov

Foto: M. Rädel Blumen, Frühling, SAVOR BAR Darum geht es: Liebeswirren, ein Staatsbesuch der spanischen Prinzessin und alles in einem Luxushotel in Barcelona. Hach!

Na, das klingt doch nach #GoodVibesOnly: Der neue Streifen aus der „Herzkino“-Reihe des #ZDF namens „Hotel Barcelona“ punktet mit Vladimir Burlakov als Mateo Bonachera.

¡Bienvenido a Barcelona! Seit drei Jahren ist der queere Star einer der Kommissare im erfolgreichen Saarland-„tatort“ auf der ARD, im Spätsommer, wenn der Herbst anklopft, lässt er nun seine Follower*innen und Zuschauer*innen vom Urlaub in der katalanischen Metropole Barcelona träumen (allerdings in einer heterosexuellen Rolle). Mitte September soll der ZDF-Zweiteiler ausgestrahlt werden, gerade wird noch gedreht. Die genauen Daten stehen unter diesem Feature.

Über Vladimir Burlakov: Der am 22. Juli 1987 in Moskau geborenen TV-, Kino- und Theater-Schauspieler ist einer der beliebtesten „tatort“-Kommissare. Und er sorgt für schwule Sichtbarkeit in den Medien! Erstmals zeigte der Star aus „Beat“, „Die Hebamme“, „How to Dad“ und „Oktoberfest 1900“ vor etwa zwei Jahren seinen Lebenspartner bei der „GQ Men of the Year“-Gala, die damals in seiner Wahlheimat Berlin stattfand (wir berichteten). Ein unaufgeregtes Coming-out, das überall gefeiert wurde.

ZDF-Ausstrahlung „Hotel Barcelona“: sonntags, am 10. und 17. September, jeweils um 20:15 Uhr, der Zweiteiler ist aber bereits ab Samstag, 2. September in der ZDFmediathek zu gucken. www.zdf.de