Fantasy: Starke Frauen, schöne Männer

× Erweitern Bild: Dawn Attack. Oil on board, 1991. Copyright: Frank Frazetta The Fantastic Worlds of Frank Frazetta

Und wilde Natur, beeindruckende Landschaften, eine große Portion Erotik und auch mal Motive, die man heute sicherlich anders inszenieren würde. Aber der grandiose Bildband „The Fantastic Worlds of Frank Frazetta“ aus dem Hause TASCHEN aus Köln ist ja auch ein Blick zurück in die Kunstgeschichte.

Damals malte #Mann und #Mensch noch anders als heute. Und doch, auch hier wurden einige Geschlechterklischees schon aufgebrochen, rassistische Stereotypen über Bord geworfen. Nicht immer, ja, aber der Künstler Frank Frazetta (1928 – 2010) war eben ein Kind seiner Zeit.

Angesprochen auf seine Kunst in Bezug auf Figuren wie Conan oder Tarzan antwortete der Künstler damals: „Ich bin sehr körperfixiert. In Brooklyn kannte ich Conan, ich kannte Typen, die exakt so drauf waren wie er.“ Er wagte es aber trotzdem, seine Männer in seinen Bildern mit noch mehr Testosteron vollzupumpen, seine Muskelmassen wirken fast bedrohlich und faszinieren ungemein. Und auch die Frauenwelt ist in der sehr binären Welt des Künstlers sehr sexuell, aber ebenso emanzipiert inszeniert.

× Erweitern Bild: The Encounter. Oil on board, 1989. Copyright: Frank Frazetta The Fantastic Worlds of Frank Frazetta

Bis heute ist der in Brooklyn, New York Geborene US-Künstler einer der bekanntesten und einflussreichsten Fantasy- und Science-Fiction-Illustratoren, seine Kunst, meist in Öl, aber auch Aquarellfarben, Tusche und Bleistift kamen zum Einsatz, inspirieren bis heute. Kaum ein anderer Künstler des 20. Jahrhunderts abseits von Pop-Art wird so oft kopiert und gefeiert. Der Kölner Verlag feiert den Künstler mit einem von Dian Hanson kuratierten Buch: „The Fantastic Worlds of Frank Frazetta“ (ISBN 978-3-8365-7921-6) auf über 460 Seiten großformatig (29 x 39,5 com), das in enger Zusammenarbeit mit der Familie des Künstlers entstand.

Dian Hanson: „TASCHEN – The Fantastic Worlds of Frank Frazetta“, Hardcover, Leineneinband mit Schutzumschlag, 29 x 39,5 cm, 4,87 kg, 468 Seiten, Euro 150, www.taschen.com