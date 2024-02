Adrian Lourie: Viktorianisches Zeitalter inspirierte

× Erweitern Foto: meatzine.com / Adrian Lourie

Königin Victoria regierte UK von 1837 bis 1901, baute das britische Imperium auf und steht weltweit für die „gute alte Zeit“, etwa so wie bei uns die Biedermeier- oder die Kaiserzeit.

Die Missstände und Homophobie waren da, doch verklärt wird das Viktorianisches Zeitalter nur allzu gerne wegen seiner Architektur und Kunst. Die inspirierte auch den meat-Macher Adrian Lourie zu seinem neuesten Projekt: handdekorierte A5-Drucke, Collagen aus kernigen Männern und Botanik-Drucken aus der Viktorianische Ära.

× Erweitern Foto: meatzine.com / Adrian Lourie

„Ich überlege immer noch, woher diese Idee kam. {…} Mir gefiel die Idee, einige Bilder der meat-Männer in einem anderen Kontext zu präsentieren. Ich liebe die viktorianischen Bilder und Collagen, besonders alles Botanische. Ich dachte, es wäre interessant, diese viktorianischen Illustrationen in meine meat-Bilder zu integrieren. Flora und Fauna, wenn man so will. {…} Die Ergebnisse sind wunderschön“, so der Künstler.

× Erweitern Foto: meatzine.com / Adrian Lourie

„In gewisser Weise ist es ein weiteres Kapitel meiner Erforschung der modernen Männlichkeit. Ich war nervös, dieses Projekt zu seinem logischen Abschluss zu bringen und es als Druckprojekt zu präsentieren. Doch alle, die die Bilder sahen, {…} reagierten so positiv, das es für mich eine große Freude war“, ergänzt Adrian Lourie.

× Erweitern Foto: meatzine.com / Adrian Lourie

„Hier sind sie also, zwölf Fleischbilder aus dem Archiv, präsentiert in einem handverzierten A5-Folio, jedes ein Unikat und mit einem signierten Echtheitszertifikat versehen. Ich drucke jedes A5-Bild in meinem Studio digital auf 300 g/m² Perlmutt-Archivpapier. Zum Einrahmen oder so genießen, wie sie sind.“ www.meatzine.com