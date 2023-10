Amadeus Certa: Mangas und Animes, Malerei und Popkultur

× Erweitern Bild: Amadeus Certa, „Piccolo“, 2021, 75 x 105cm, Tusche auf Leinwand

Bild: Amadeus Certa, „Son Goku (Zewa)“, 2016-2022, 28 x 26cm, Öl und Küchenpapier auf Leinwand Paper Goku

Es sei „ein Ringen mit dem Werk“ und natürlich auch „eine mentale, eine geistige Handlung“, wenn der 1992 geborenen Künstler Amadeus Certa sich seiner Kunst widmet. Nächste Woche Freitag, am 27. Oktober, soll seine neue Ausstellung „Amadeus Certa: Dreams of Lore“ um 19 Uhr in der MEWO Kunsthalle in Memmingen eröffnen.

Der in Mannheim geborene Wahldüsseldorfer Künstler Amadeus Certa schloss sein Studium der Malerei und Grafik an der Kunstakademie Düsseldorf mit Auszeichnung und 2016 als Meisterschüler von Prof. Siegfried Anzinger ab, seine Kunst ist inspiriert vom Tätowieren, von asiatischen Comics, Mangas und sicherlich auch von der Pop-Art-Bewegung.

Über seine Arbeitsweise und Kunst verrät die MEWO Kunsthalle: „Der eigentliche Malakt geht bisweilen schnell von der Hand. Dabei gibt es zwar einen Ausgangspunkt, aber kein konkretes Ziel. Jeder Schritt im Bild gibt den nächsten vor, wenn auch nicht unbedingt den nächstlogischen. Ein distanzierter Blick ist notwendig, um mitunter das genaue Gegenteil ins Bild einfließen zu lassen. Es ist ein Ringen mit dem Werk, ein Ausloten konträrer Elemente. Diese Spannungen sind es, wonach das Bild verlangt. Der Ausdruck folgt einer inneren Notwendigkeit, nicht aber die Wahl der motivischen und technischen Mitte.“

Ab 27.10. bis 25.2.2024: „Amadeus Certa: Dreams of Lore“, MEWO Kunsthalle, Bahnhofstraße 1, Memmingen, www.mewo-kunsthalle.de