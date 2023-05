Atelierausstellung und Animationsfilm

×

Bild: Marcus Günther „Der Klassiker", 2021, Öl auf Leinwand, 170 x 140 cm

Bild: Marcus Günther „Junge“, 2021, Öl auf Leinwand, 40 x 40 cm

Seine Ölbilder faszinieren, seine Kunst provoziert und begeistert fast gleichermaßen. Marcus Günther ist ohne Frage einer der besten Künstler*innen (mindestens) Deutschlands. Im Juni präsentiert er neue und aktuelle Werke und auch seinen Film „Not a long time ago / Vor nicht allzu langer Zeit“ (wir berichteten). Dieser läuft am 10. Juni in Paris beim Fantasy-Filmfest.

Die Ausstellung „PAL (Kumpan, Kumpel oder Freund)“ eröffnet am 2. Juni und ermöglicht bis zum 16. Juni einen Atelierbesuch beim Künstler – in der Prinz-Georg-Straße 40 im schönen Düsseldorf. Im Fokus stehen hierbei, wie schon erwähnt, seine Ölgemälde, die Fantasy, Erotik, Science-Fiction und Sex vereinen. Gut zu wissen: „Anfang Dezember 2023 beginnt eine weitere Einzelausstellung in der Galerie Grandel in Mannheim“, so der Künstler via E-Mail.

Über den Künstler: Seit 2000 lebt und arbeitet der 1967 in Solingen geborene Maler als freier Künstler in Düsseldorf und gründete dort 2009 das Kunst-und Hilfsprojekt Sinnkoerper. Seine Ausbildung zum Theatermaler machte Marcus Günther an seiner späteren Wirkungsstätte, dem Düsseldorfer Schauspielhaus. „Ich bin (...), über die Jahre betrachtet, in meinen Werken stilistisch nicht festgelegt. Den gemeinsamen Konsens bildet aber immer meine Auseinandersetzung mit dem Menschen in seiner Umwelt.“ www.marcusguenther-art.com

Bild: Marcus Günther „Rückkopplung", 2021, Öl auf Leinwand, 170 x 140 cm

Bild: Marcus Günther „Mythos", Öl auf Leinwand, 180 x 150 cm

Bild: Marcus Günther „SelbstIch", 2021, Öl auf Leinwand, 80 x 130 cm