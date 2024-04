In Bayern: „Der maskierte Rhinoreiter“

× Erweitern Bild: Martin Arz – „Der maskierte Rhinoreiter“ „Bei mir gehen die 10 % als Spende an das Forum Queres Archiv München e.V.“, so der Künstler im Chat mit uns auf Social Media

Foto: M. Rädel München

Er hängt in München, im Kaiser Otto. Das Bild ist eines der Werke von Martin Arz, der „alte Schinken“ von Flohmärkten mit seiner Kunst aufwertet.

Das Restaurant Kaiser Otto integriert Kunst in seine Räume, fungiert als eine Art Galerie namens „KAISER.IN ART“. Über das Konzept verrät das Team auf seiner Homepage: „Wir lieben Kunst und Kultur und empfinden sie als Kitt, der Menschen verbindet und zusammenhält, der Beziehungen schafft und Leidenschaften entfacht. Wir können uns über sie definieren und mit ihr identifizieren, an ihr reiben und mit ihr verschmelzen. Weil uns neben der Kunst und Kultur auch das soziale Miteinander am Herzen liegt, spenden wir 10 % der Einnahmen aus den Kunstauktionen an gemeinnützige Projekte. Jeden Monat stellen ein bis zwei kunstschaffende Menschen ihre Werke in KAISER.IN ART aus. Der Verkauf erfolgt entweder vor Ort oder kann auch per E-Mail an KAISER.IN-ART@kaiserotto.de erfolgen“. Eine klasse Idee, eine wunderbare Umsetzung. So kommt Kunst an die Menschen!

Kaiser Otto, Westermühlstr. 8, München, www.kaiserotto.de, martin-arz.de

× Erweitern Bild: Martin Arz – „Deep“

× Erweitern Bild: Martin Arz – „Sancte Priape, ora promagnis mentulis nostris“

