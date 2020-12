Homoerotik: queere Kerle

× Erweitern Foto: www.godsandboys.com „Meine Fotografie ist real und handgemacht mit neuen und alten 35-mm-Filmen, alten analogen Kameras, Sofortbildfotografie ...“

Queere Männer lasziv oder auch frech-posierend eingefangen, das bekommt man auf der hier vorgestellten Homepage.

„GODS AND BOYS ist ein Foto- und Erzählprojekt, das persönliche und intime Geschichten von Göttern, Jungen und Liebhabern erzählt“, verrät der Fotograf über seine erotische Kunstseite im Internet.

Das Hauptziel des Projekts sei es, Verbindungen und Intimität zwischen Menschen herzustellen, „indem man den Moment dazwischen hört und festhält“, so der Künstler, der einen Teil seiner Einnahmen an für die Prostatakrebsforschung spenden will. Wer auf den Geschmack gekommen ist, der kann hier stöbern und auch einkaufen: godsboysandpaper.bigcartel.com. Wir sind Fans!

