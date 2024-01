GRAZ: Intime Momente – Burschen in Schwarz-Weiß

× Erweitern Foto: P.C.P Fotografie

Erotische Fotografie, die den Hintern ganz klar mit in den Fokus rückt. Wir haben hier die neusten Arbeiten von P.C.P Fotografie aus Graz in Österreich für dich versammelt.

Dazu verriet uns der Fotograf: „Ich habe in letzter Zeit an einer neuen Serie Intime Momente gearbeitet! Inspiriert vom Fotografen Hervé Guibert habe ich versucht, die Intimität und Schönheit der Männer in Alltagssituationen einzufangen! Besonders die Schwarz-Weiß-Fotografie wirkt in dieser Hinsicht besonders ästhetisch!“

× Erweitern Foto: P.C.P Fotografie

× Erweitern Foto: P.C.P Fotografie

Mehr vom Künstler gibt es hier www.instagram.com/pcp.fotografie, mehr von uns hier: www.instagram.com/blu_germany.

× Erweitern Foto: P.C.P Fotografie

× Erweitern Foto: P.C.P Fotografie

× Erweitern Foto: P.C.P Fotografie

× Erweitern Foto: P.C.P Fotografie

× Erweitern Foto: P.C.P Fotografie