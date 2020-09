Kunst im Leipziger Westen

× Erweitern Bild: Johan Schäfer „Südeseeballade“, 2020, Acryl auf Leinwand, 115 x 150 cm Johan Schäfer

Bild: Johan Schäfer „Neue Normalität“, 2020, Acryl auf Leinwand, 50 x 40 cm Johan Schäfer

In den letzten Wochen tauchte die schöne Stadt Leipzig meist nur in Zusammenhang mit Reichsbürgern, Corona-Leugnern, Gentrifizierungs-Krawallen, Drogensucht und der Wiedervereinigung in den Medien auf. Dabei ist sie auch ein Ort der Kunst, die Sachsen-Metropole.

Neo Rauch, Matthias Weischer, Bernhard Heisig und Wolfgang Mattheuer arbeite(te)n hier, Hanns Eisler, Norbert Bisky und Richard Wagner wurden hier geboren. Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy sowie Edvard Grieg und Gustav Mahler komponierten hier.

Am 2. Oktober öffnet hier die Ausstellung „Wandern mit Frisbee“ von Wojtek Klimek ** und Johan Schäfer im Hostel Blauer Stern (Hinterhaus) am Lindenauer Markt 20. Zu sehen gibt es hier Kunst der beiden Maler, die gerne Realistisches und Surrealistische verbinden. Ist es bei Klimek die mysteriöse Symmetrie, die seine geometrischen Elemente schaffen, so besticht Schäfers Kunst durch das Augenzwinkern seiner realistischen Malerei, die dann doch oft (nicht immer!) unrealistische Situationen zeigt.

www.johanschaefer.de, www.w-klimek.de

** Wojtek Klimek stellte auch schon in der Affenfaust Galerie in Hamburg aus – ebenso Johan Schäfer