KUNSTMESSE: art KARLSRUHE 2022

× Erweitern Foto: M. Rädel Simon Czapla Der Maler Simon Czapla, ausgezeichnet wurde der queere Meister beispielsweise mit dem „Förderpreis der Stadt Konstanz“

Yongchul Kim Yongchul Kim „Hasenjäger“, 2021, Öl auf Leinwand, 180 x 120 cm

Am 7. Juli eröffnet die Messe für Klassische Moderne und Gegenwartskunst in der pittoresken Stadt in Baden-Württemberg. Zu sehen ist Kunst von Künstler*innen wie Rainer Fetting, Jochen Hein, Leiko Ikemura **, Ruprecht von Kaufmann, Peter Churcher, Yongchul Kim, Keiran Brennan Hinton und Simon Czapla.

„Schwebende Decken, Weite, wohin das Auge reicht – und überall ist Kunst. Die art KARLSRUHE gibt der Kunstszene vier Tage im Jahr live die Chance, sich einem breiten Publikum zu präsentieren“, verraten die Veranstalter*innen online. „Vier Hallen, ein großes Entree und ein begrünter Innenhof geben Raum für kleinste Grafiken bis hin zu raumgreifenden Skulpturen. Von der Klassischen Moderne bis zur Gegenwartskunst“. Mit dabei ist auch die Galerie Thomas Fuchs.

Werke von Yongchul Kim, einem Künstler der Galerie Thomas Fuchs, sind zudem in der Einzelausstellung „Blinder Fleck“ in der Kunsthalle Gevelsberg zu sehen. Die Eröffnung ist am 3. Juli ab 15 Uhr, der Künstler ist anwesend. „In den für die Schau ausgewählten Kunstwerken rückt Kims ‚vita activa‘ in den Vordergrund. Sein malerisches Können stößt auf politisches Engagement. Folglich kann seine Kunst nicht ohne gesellschaftskritische Aspekte verstanden werden. Auch bei der Betrachtung stellt sich immer die Frage, welche von beiden wichtiger ist: das handwerkliche Vorgehen, das den künstlerischen Rang innehat, oder die sozialkritische Idee“, so das Team der Kunsthalle Gevelsberg über die Werke, die zwischen 2016 und 2022 entstanden sind.

7. – 10.7., art KARLSRUHE, www.art-karlsruhe.de, 3.7. – 18.9. Yongchul Kim „Blinder Fleck“, Kunsthalle Gevelsberg, hense.art

** die Sammlung Klöcker feiert mit „Frauen: Sammlung Klöcker“ das Weiblich in der Kunst in der Halle „Kunst & Kommunikation“