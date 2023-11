„Lights & Shadows“ in Stockholm

Foto: @franspeicher

Knallbunte Kunst in Schwedens Perle Stockholm. Dahinter steckt der queere Künstler Fran Speicher, der in der Ausstellung „Lights & Shadows“ im Sergel Hub zeigt, was ihn beschäftigt und inspiriert.

Und das ist recht persönlich, wie er uns im Chat verrät: „Mein Ziel ist es, meinen Standpunkt und meine Geschichte von Entwurzelung und Inklusion, der LGBTIQ*-Bewegung, der Überwindung der postpandemischen Situation und meinen persönlichen Kampf auszudrücken. Ich versuche durch die Kunst zu zeigen, wie ich in jeder dieser Phasen wiedergeboren wurde.“

Die Charity-Kunst-Veranstaltung „Lights & Shadows“ eröffnet am 9. Dezember um 12 Uhr im Sergel Hub, Sveavagen 10 a. Karten können hier gekauft werden: billet.to Ein Teil der Erlöse geht an den WWF!